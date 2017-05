01.05.2017, 17:03 Uhr

aus einem arme Leute Essen wird ein Spezialität

Gemeint ist hier der Bohnensterz und das Bohnenstrudel. Restaurant-Küche und

Heurige-Lokale mit warmer Küche in östlicher Region sind auf die Idee gekommen das z.B. der Bohnensterz ein sehr gutes Geschäft ist denn die Eigenkosten sind

niedrig, die Zubereitungszeit kurz - da stimmt die Wertschöpfung perfekt.. Voraus

gesetzt die Nachfrage ist vorhanden. Wie sich die Zeit geändert hat denn als es

vielen Menschen nicht gut ging standen Bohnengerichte ständig auf dem Tisch.

Die Gerichte waren billig her zu stellen und als es für viele wieder aufwärts ging

und die Menschen mehr Geld im Bdörsl hatten lösten Fleisch-/Fischspeisen die

Bohengerichte ab. Dazu kam, das berufstätige junge Frauen wenig Zeit und

Interesse für's Kochen aufbringen denn der Markt hat eine große Auswahl an

Fertiggerichte auf die heute die jüngere Generation abfährt. Die Zubereitung von

einem Bohnensterz fängt mit einer trockenen Kaserolle oder Topfan an, gesalz-

enes gemischtes Mehl (glatt, griffig) oder nur Roggenmehl (dunkler Sterz) weichgekochte weiße Bohnen mit heißem Bohnenwasser, je saftiger umso mehr Schmalz auslassen und am Schluß heiß darüber gießen. Als Beilage wird ein fein gehachelter Gurkensalat mit zerdrückten Knoblauchzehen vermischt, Sauerrahm verrührt, salzen, pfeffern und Dillle darüber gestreut. Bevor man zum Essen anfängt Sterz je nach Geschmack pfeffern. Eine burgenländische Spezial-

ität die in unserer Zeit ihren Preis hat. Eine Portion mit Beilage um 5,70 gesehen.

Gefällt mir

0