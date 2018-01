17.01.2018, 17:05 Uhr

Ballsaison

Wieder Tanzen zu gehen war nach Kriegsende sehr groß - dafür mußte die

Faschingszeit herhalten. Die Gasthäuser hatten einen kleinen Saal oder größeren

Raum zur Verfügung. Jahre lang war freier Eintrritt denn für die Wirtsleut war

das konsumieren von Bedeutung. Es mußte in erster Linie leistbar sein denn die

meisten Ballbesucher hatten nicht das Geld um es locker aus zugeben. Es gab

genug Bälle in den Ortschaften - politische, Vereine, Sport, Jugend, Wirtschaft und sie prägten Jahrzehnte lang die Ballsaison. Mit der Zeit und mit besserem Einkommen wurde der Anspruch deutlich größer und teurer. Der Veranstalter

ging stets ein finanzielles Risiko ein wenn die Ballbesucher aus liesen denn der

freie Eintritt war mit einer Ballspende oder Eintrittsgeld verbunden. Wo früher Dorfmusikanten für Stimmung sorgten spielen jetzt auf Bälle Profi-Musiker. Auch die Garderobe, etc. für Frau ging ins Geld. So mancher ehemalige begeisterter

Ballbesucher stellte sich die Frage: sind die Kosten gerechtfertigt? Die Jugend hat ihre Disco und dort toben sie sich ganzes Jahr aus. Auf Bälle sind sie nicht heiß höchstens man gewinnt sie zum Mitmachen für das jährliche Jugendball im Ort. In großen Städten gibt ungebrochen die teuren Nobelbälle.

