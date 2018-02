16.02.2018, 18:33 Uhr

Besitzen Sie schon eine Heissluftfriteuse?

Wenn ja dann haben Sie bereits ihre Erfahrung gemacht. Wenn nein dann überlegen Sie

gründlich was Sie damit f r i t i e r e n möchten. Fritieren ist nicht richtig denn das Gerät

ist ein Mini Heißluftofen. Beim fritieren schwimmt das Fritiergut im heißem Öl oder wird

umspült was sich im guten Geschmack und in der Farbe vom Heißluftofen unterscheidet.

Auf jeden Fall ist die Zubereitung von Speisen in der Heissluftfriteuse gesünder als in der

herkömmlchen. Beliebt ist die Zubereitung von Pommes frites besonders wenn sie selber

gemacht werden. Tiefgekühlte ergeben nicht immer ein zufriedenes Ergebnis. Unter 50,--

bekommt man bereits so einen Miniofen wenn man kaum weitere Ansprüche stellt. Die

Preisspiralle geht nach oben wenn der Ofen einiges zu leisten vermag ausser fritieren.

Bei verschied. Testergebnisse fiel mir eine Tesla auf die mit "sehr gut" abgeschnitten hat.

Der Preis liegt zwischen ca. 180,-- und fallweise um die 200,-- Allerdings die kann schon

einiges mehr als andere unter 100,-- Trotzdem, ein geschmackvolles goldbraunes Schweinsschnitzel auf Wiener Art wird nur in Schmalz heraus gebacken und nicht in der Heißluftfriteuse. Auf jeden Fall stellt sich die Frage vor dem Kauf: Lohnt sich der Kauf wenn

man nur Pommes frites macht oder hin wider was heraus bäckt, grillt. Das Essen zubereiten

geht schneller und Kosten günstiger als im Backofen wird in der Werbung argumentiert.

Ich kann mir schwer vorstellen übereilig eine Heissluftfriteuse anzuschaffen ohne mit

jemand darüber gesprochen zu haben wie er mit den fertigen Koch-Resultat zufrieden war.

Ein raffinierter Verkaufsknüller lockt zur schnellen Entscheidung.

