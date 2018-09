07.09.2018, 13:32 Uhr

Der Bezirksvorort wird immer mehr seinen Ruf gerecht

Mattersburg zieht Wohnungs-Suchende an. Der öffentliche Wohnungsbau hat ein Ausmaß

erreicht das sehr erfreulich zur Kenntnis genommen wird. Der Bezirksvorort ist zu einer

lebenswerten bgld. Kleinstadt geworden. Es ist nicht nur der Wohnungsbau sondern auch

die Vielfalt von Einkaufsmöglichkeiten, eine Qualitätsverbesserung der Gastronomie, der

innere Ortskern verlockt mit seinen Schanigärten zum Verweilen, Tratschen. Der Bau-Boom

setzt sich noch eine Weile fort dazu gehört der Umbau vom Flop Bau MEZ, der baldige

Abriß und Baubeginn der Schandfleck-Fasade in der Michael Kochstrasse, der weitere

Ausbau der Arena mit angeblich fünf Geschäfte, mit Ende dieses Jahr wird der Abriß und

Neubau der ehemaligen Martinischenke inklusive Anrainergebäude begonnen, der Neubau der Hofer-Filiale wird eröffnet am 18.10., für jung und junggebliebene eröffnet am 28.9. die äußerst beliebte Disco P2, am selben Tag wird das längere Zeit geschlossene "Malibu" in der Forchtensteiner Strasse als Tanzbar eröffnet. Der-/die Betreiber wollen mit dem Neuanfang reifere tanzfreudige Menschen ansprechen - die Jugend hat ja ihre P2. Vor noch nicht langer Zeit fuhr man nach Wiener Neustadt, Eisenstadt oder sogar nach Wien einkaufen. Genug Mattersburger und solche die zugereist sind speisten lieber auswärts den mit dem Angebot und der Qualität zuhause waren sie nicht zufrieden. Das hat sich in den letzten Jahre grundsätzlich zum positiven verändert. Die Mattersburger Geschäfte bieten vielerlei zum Einkaufen. Die bekannten Gastrobetriebe haben für jedes Schleckermaul das richtige Speiseangebot sowie es sich für einen Bezirksvorort gehört. Nur auswärts Einkaufen und

Speisen lohnt sich nicht mehr. Die Zuwanderung ist noch längst nicht zu Ende.

