Der enge Musikhorizont vieler Menschen

08.09.2018, 21:56 Uhr



Ob jung oder alt sehr viele Menschen haben keine Ahnung von tollen Musiktitel,

starke Stücke. Sie hören täglich die übliche Radiomusik von ORF Sendern und

private und das genügt ihnen anscheinend. Die populäre Musik hat ebenfalls

gute Musik zu bieten doch die überwiegende Mehrzahl der Titel bzw. Musik

ist Mist. Wie kann ein junger Mensch seinen Musikhorizont erweitern wenn er

nicht anderes hört als oe3, fm4, regional Radio und die anderen priv. Sender den

sie spielen regelmäßig ihr Programm rauf und runter. Hört man daheim ganzen

Tag dieser Musik verblödet man ja. Die Besitzer oder Pächter von Gaststätten,

Restaurants schalten auch jeden Tag ihren Lieblingssender im Radio ein und nehmen

an das ihre Gäste damit einverstanden sind. Zum Dorfwirt geht man sicher nicht hin

um Radiomusik zu hören den der Lärm der Gäste lässt das Zuhören gar nicht zu.

Im Restaurant, in der Cafe-Konditorei sollte man eine Musikwahl treffen die Gäste zu schätzen wissen den hauptsächlich diese Leute bringen das Geld mit das man erwartet und das ist nicht gerade die übliche Radiomusik der oben aufgezählten

Sender. Einige Restaurant, Cafes lassen bereits ihr Lokal "extern" beschallen und

zahlen nicht wenig dafür. Die Musikrichtung-/die Titel dürfen sie selbst wählen.

Was nützt das ganze wenn die Leute die Titel nicht kennen bzw. noch nie gehört

haben. Es ändert sich kaum was denn ihr begrenzter Musikhorizont unter-

scheidet sich kaum von der Radiomusik. Mit "tollen Musiktitel" sollte man sich schon

als junger Mensch befassen und wenn man begabt ist ein oder mehrere Musik-

instrumente erlernen. Musikwissenschaft kann man studieren, Berufsmusiker

kann man werden. Die meisten jungen Musikprogramm-Macher in den Radio

Studios verrichten ihren Job - ihr Horizont ist auf jeden Fall erweiter bar.