12.05.2017, 10:23 Uhr

Die Armut sowie der Wohlstand nehmen zu

Österreich ist ein teures Land geworden. Noch nicht so schlimm wie in der Schweiz doch immer mehr Menschen kommen mit ihrem Einkommen mehr über die Runden. Auf der Gegenseite fallen Menschen auf die ihren Wohlstand nicht verbergen wollen - protzen mit teuren Autos, zu großem Haus nit Pool & Sommerhaus, sind gerne gesehene Gäste in gehobenen Gaststätten, Reisen jährlich in fremde Länder wenn auch nur zum Baden im Meer. Der Hintergedanke: Neid zu schüren. Ihre noch Schulpflichtigen Kinder finden eine sichere Grundbasis vor um im späteren Leben einen gut bezahlten Job zu bekleiden oder das Unternehmen der Eltern weiter zu führen. Unser Landeshauptmann Niessl spricht immer wieder von der sozialen Ungerechtigkeit die sich in Österreich bereits breit gemacht hat. Ich kann mich noch erinnern als ein Selbständigerf seinen erworbenen relativ bescheidenen Wohlstand ungern zur Schau trug umso mehr lag ihm das Wohl- ergehen seiner Mitarbeiter am Herzen. Das hat sich bei genug jüngeren Unternehmer stark geändert. Ihr Motto: zuerst ich und dann Ihr. Gott sei Dank nicht alle Selbständigen sind gierig, egoistisch. Die Wirtschaft klagt immer wieder über zu hohe Lohn-Nebenkosten. Verschweigt absichtlich das ein Teil ihrer Mitglieder ein protziges Leben führen. Doch viele Selbständige haben finanzielle Sorgen, Leben mit einem äußerst bescheidenem Einkommen.

