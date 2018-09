13.09.2018, 17:40 Uhr

Die Treibstoffpreise werden immer teurer

Jeder von uns der zur Tankstelle kommt zahlt für Benzin und Diesel um einiges mehr

als noch vor einem Jahr. Noch nimmt man die empfindliche Verteuerung wortlos in Kauf

doch Viefahrer wie Pendler kommen zum Handkuß. Als vor ca. 10 Jahre die Preise hoch schossen und z.B.: der Diesel bei günstigenTankstellen über 1,40 -1,45 lag schritt die

Arbeiterkammer ein und verlangte für die Pendler Tankstellen die billiger Diesel verkaufen

als die bekannten Marken-Tankstellen. Landeshauptmann Niessl hatte großes Verständnis

für das Anliegen der AK - es dauerte nicht lange und in Bezirksstädte oder knapp außer-

halb eröffneten Landestankestellen die nur Diesel hatten und günstig anboten. Die Anzeichen stehen jetzt nicht schlecht das sich die Preisspirale nach oben weiter dreht.

Der Dieselpreis bei der Diskonttankstelle war heute vormittag um 1,27 - nach Mittag

wahrscheinlich knapp unter 1,30. Zu Buche schlägt sich der Preis beim tatsächlichen

Verbrauch in der Praxis den sämtliche Auto verbrauchen mehr als angegeben. Die NOVA

Berechnung stimmt bei einem Neukauf nicht mehr das hat zur Folge das bald eine Auto-

Neukauf wegen der Neuberechnung der NOVA teurer wird. Ausgelöst hat das der Welt-

konzern VW mit seinen Diesel Abgas-Skandal den die EU nicht schadlos hin nahm.

