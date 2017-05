Feuer & Flamme in Draßburger Outdoor-Küche

09.05.2017, 10:38 Uhr

Am Puls der Zeit

Genussvolles Beisammensein

„Outdoor Küchen von Auersperg“ baut alles, was das Herz begehrt: "Egal ob es sich um Feuerstellen, Tische, Überdachungen, Gartenhütten, beeindruckende Garagen oder ganze Villen handelt. Das innovative Design ist zeitgemäß und mit der Verarbeitung von Natursteinen liegt die Firma am Puls der Zeit. Nichts soll dem anderen gleichen, überall muss Inspiration fließen", betont Chef Rainer Auersperg.Neben Gattin Karin und Mutter Helga Auersperg kümmerten sich viele HelferInnen um das Wohl der geladenen Gäste. Darunter waren Bürgermeister Christoph Haider, der Castellan von Burg Forchtenstein, Dr. Herbert Zechmeister, Martin Ranz, der die Outdoor-Küche entworfen hat sowie Vertreter der Firmen Bauwelt Koch Mattersburg und Stone City Ungarn. Kulinarisch und vom sonnigen Sonntag-Nachmittags-Wetter verwöhnt, ließ man sich's bis in die Abendstunden gut gehen und überlegte, ob sich in dem ein oder anderen zu Hause die Küche nach draußen verlegen ließe.