Für 1 Lt. Leitungswasser 5,-- verrechnet

Wo den? Im bekannten Kaffeehaus Landmann in Wien. Das Kaffeehaus liegt in bester Lage

wird von Wienern und vor allem von Touristen besucht. Jetzt sorgt Landmann für den

Aufreger dieser Woche. Obwohl Gäste ausgiebig um 52,-- konsumiert haben wird für

zwei Karaffen mit 1/2 Lt. Leitungswasser 2,50 pro Karaffe in Rechnung gestellt. Für die

Zeitungen eine Absatz trächtige Schlagzeile und ruft verständlich Kopf schütteln aus. Nicht

hinter fragt hat man was der Auslöser war der zur Verrechnung geführt hat. Auf jeden Fall löste die Nachricht heftige Kritik bei den Lesern aus. Ein interwievter Wiener Gastronom zeigt Verständnis für Verrechnung - er ist sicher nicht der einzige den man sollte wissen

das es von der Gäste-Frequenz abhängt das Sitzplätze nicht blockiert werden. Gäste die

in ein volles Kaffeehaus kommen wollen bei einem freiem Tisch Platz nehmen und etwas konsumieren. Gäste die nach der Konsumation danach nur mehr Leitungswasser konsu-

mieren verstellen geschäftsschädigend die Sitzplätze bei Tisch. Die beachtlichen hohen Regiekosten in der Branche müssen einmal verdient werden doch einige Kosten trägt auch die Branche. Sind im Lokal stets freie Tische vorhanden dann verstehe ich die Kritik der Leser und schließe mich an. Es gibt eine Lösung: einen Bogen um Landmann machen oder wie sie alle sonst heißen. Die Reiseführer werden auch Wind davon bekommen und Touristen vor Landmann warnen. In der EU ist die ungerechtfertigte Abzocke bekannt und es wird eine Richtlinie geben an die sich die

Branche halten wird müssen.

