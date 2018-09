12.09.2018, 16:35 Uhr

Gibt es EKZ die Sie bevorzugen?

Einige zähle ich hier auf: Arena, EKZ 2000, Eisenstadt, Oberpullendorf, Wiener Neustadt.

Das größte ist der Fischpark - schon unheimlich groß mit seinen Parkdecks. Doch die

Größe ist nicht allein Ausschlag gebend sondern der Geschäfe-Mix, der Flair der damit ver-

bunden ist. Dieses Flair vermisst man auch beim zweiten EKZ in der Nähe des Stadion.

In O.Pullendorf gibt es ein Cafe für Laufkunden sonst nichts was mit Atmosphäre zu tun hat.

Die Einkaufsstadt Eisenstadt hat nicht nur EKZ auch weitere Einkaufsmöglichkeiten sind in

absosuter Nähe vorhanden. Hierher fährt man Einkaufen und sucht vergebens einen

Platz zum Wohl fühlen. Die beiden Restaurant der Handelsketten sind nicht gerade das

Gelbe vom Ei. Im zweiten EKZ gibt es ein Cafe und sonst nichts. Ganz anders verhält sich

die Arena in Mattersburg - ein Geschäfte Mix der sich sehen lassen kann und nicht nur das.

Günstig Tanken & Waschanlage, McDonalds, Restaurant, Bäckerei Cafe & Konditorei mit

Schanigarten sowie einen Mix von Unterhaltungsmöglichkeit findet man nur hier von den aufgezählten EKZ. Eine Erweiterung der Arena West könnte umgesetzt werden. Das EKZ 2000 ist im Aufwind. Längste Zeit war außer der Spar und Hofer Filiale nicht viel los. "Aktion" hat das ehemalige Vögele Geschäft übernommen und ist zum Besucher Magnet geworden. Die neue Hofer Filiale nimmt Formen an und wird bald eröffnet. Dazu kommt endlich ein kleines freistendes Cafe mit getrenntem Waschraum & WC. Eine Aufwertung des EKZ 2000 Beide EKZ in Mattersburg fährt man gerne an den hier wird wirklich was geboten.



