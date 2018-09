20.09.2018, 09:46 Uhr

Hat Sie Kern überrascht mit seinem Rücktritt?

Eigentlich schon. Vor allem seine Parteigenossen waren verblüfft als die davon hörten.

Allerdings abgezeichet hat sich seit der Wahlniederlage im Vorjahr nichts gutes den Kern

ist ein Gewinner und kein Verlierer Typ. Die Rolle als Oppositionspolitiker schmeckt ihm

gar nicht. Außer Klappe weit aufmachen maulen kann man ja nichts bewegen. Der Abgang

ist unprovisionell über die Bühne gegangen den Kern versäumte rechtzeitig einen Nach-

folger-/In der SPÖ vor zu schlagen. Vorläufig fehlt der großen Partei der Vorsitz. Die SPÖ

ist ja schon eine Zeit lang angeschlagen - angefangen hat das mit Wahlniederlagen in den

Bundesländer, in Gemeinden und im Vorjahr der Schmach bei der NR-Wahl. Für die Partei

war der Himmel voller Geigen ab Mitte der 60er, 70er Jahre. Der ehemalige BK Bruno

Kresky auch "Sonnenkönig" genannt bleibt bis heute unvergessen. Er hat in der 80er Jahre

sein Rücktritt selbst verschuldet als er eine Volksbefragung für das neu gebaute Atomkraft-

werk Zwentendorf verlor. Als Kern im Vorstand der ÖBB den Vorsitz bei der SPÖ annahm kam es zu keiner Wahl - die erste Wahl verlor er im Vorjahr gegen Kurz. Er war unerfahren um sich auf dem politisch blanken Bankett zu behaupten. Statt was zu bewegen blieb ihm das äußerst undankbare Kritisieren der Regierung nicht erspart. Für die SPÖ kann es nur aufwärts gehen - tiefer runter ist kaum vorstellbar.

