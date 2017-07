Haydns Heiligmesse in Mattersburg

MATTERSBURG. Musikerinnen und Musiker aus Oklahoma (USA) kommen seit zwei Jahrzehnten nach Eisenstadt um auf den Spuren Josef Haydns zu studieren und musizieren. Dieses Orchester und dieser Chor gestalten am Samstag, dem 12. August 2017 um 18.00 Uhr den Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mattersburg und führen Joseph Haydns Heiligmesse auf. Dieselbe Gruppe gestaltet auch im Stephansdom und in der Bergkirche einen Gottesdienst. Der Kultur- und Bildungsverein „MODELL MATTERSBURG“ zeichnet für die Organisation verantwortlich, die Pfarre Mattersburg unterstützt den Verein mit Ihrer Zusammenarbeit.