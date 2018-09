15.09.2018, 15:35 Uhr

Ist Österreich ein Land der Trinker?

Eines gleich vorweg: ein Glaserl Wein, oder ein G'spritzter, oder ein Glas Bier pro Tag hat noch niemanden geschadet. Bedenklich wird es wenn das dosieren Grenzen übersteigt.

Hier wird es für zuviele Österreicher problematisch den es bleibt nicht nur bein einem

Glaserl Wein, Bier - es ist die Menge das ganze Jahr hindurch. Mit der Zeit wird man abhängig findet aus diesem Teufelskreis nicht heraus. Ehepartner, Lebenspartner die mit einem alkoholkranken Typ zusammen leben sind nicht zu beneiden. Übermäßiges Trinken schadet nicht nur der Gesundheit, kostet ein Stange Geld und entzweit Familie Partner-schaft. Schaut man sich genauer um was die Leute beim Wirt trinken sind es Erwachsene die hauptsächlich alkoholische Getränke konsumieren. Je länger sie bleiben umso öfter

wird nachbestellt. Beliebte diverse "Festerl" auf der Wies'n oder unterm Zelt sind wie

geschaffen für unbelehrbar durstige Brüder und Schwestern. Die Einladung auf ein Getränk

wird nicht selten auf alkoholische Getränke angesprochen. Vor Jahrzehnte war das ganz

normal als gäbe es keine anderen Getränke. Als Kaffeemaschinen der große Hit wurde

lies man gerne auf eine Tasse Kaffee einladen. Obwohl die Polizei verstärkt Planquadrate

regelmäßig vor nimmt glauben noch immer durstige Seelen sie werden nicht angehalten,

kontrolliert. Die Konsquenzen die sie daraus ziehen wünsche ich keiner Familie, keinen Partner. Mein Resümee: In Österreich gibt es zuviele Trinker - noch sind es mehr Männer, wir liegen in einer erhobenen Statistik an der Spitze. (Samstag-Krone vom 15.9.) Andere Länder haben das

selbe Problem.

Gefällt mir

0