22.09.2018, 10:46 Uhr

Jeanshose mit Löcher - ist das der letzte modische Gag.

Ganz so neu ist löcherige Jeans ja nicht mehr - junge Mädls sind ja für jeden Blödsinn zu

begeistern nur wenn es der letzte Modeschrei ist. Jetzt ziehen die Jungs bis zu einem be-

stimmten Alter mit. Als ich einmal ein Mädl fragte ob sie wisse das ihre Jean auf einige

Stellen zerrissen ist kam die Antwort: die bekommt man schon so in der Boutique. Ich wollte

noch wissen ob sie die Jean günsiger erworben hat. Nein war ihre Anwort. Bei den Männern

sind es nicht nur Jungs auch solche Jungmänner bei denen man an nimmt sie haben ihre

spaßige Zeit hinter sich gelassen mit zerrissenen Jean Hosen herum laufen. Im Urlaubort

bringe ich Verständnis auf wenn man sich modisch verrückt anzieht. Zuhause verzeiht die

Jugendzeit alles was man sich umhängt, anzieht, auf den Kopf trägt doch ab einen gewissen

Alter auch berufsbedingt sollte man den passenden Kleidungsstil wählen. Die unbegrenzte

Freiheit in der Modebranche bringt regelmässig Mode-Gags heraus weil sie den Kleidungs-

geschmack der Jungs und Mädl erforscht hat und durch sie den erwartenden Absatz er-

warten darf. Beobachte ich im allgemeinen bekleidete Menschen ob jung oder alt fällt

mir auf das wenige einen guten Kleidungsstil herzeigen. Besonders korpulente Menschen

haben es schwer sich hübsch zu kleiden.

Gefällt mir

0