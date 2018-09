Lehman-Pleite vor zehn Jahren reißt Welt in Abgrund

11.09.2018, 20:27 Uhr

Am 15.9.2008 war die US-Investmentbank Lehman Brothers pleite. Die Krise prägte eineGeneration, die Wirtschaftstätigkeit der meisten Länder fiel auf Vorkriegsniveau zurück.Es war das "Lehman-Wochenende". Jene zwei Tag im Sept. 2008, die zur Einsicht zwangen,dass die US-Investmentbank nicht zu retten war. Die zu jenem15.9. führten, kan dem dieBank Konkurs anmeldete und damit den Beginn der schlimmsten globalen Wirtschaftskriseund Finanzkrise seit den 30er-Jahren markierte. Die Bank hinterließ damals einen Schulden-berg von weit 600 Milliarden US- $ (520 Mrd. Euro) und 25.000 schockierte Angestellte. Eswar die größte Pleite der US-Geschichte. Zehn Jahre nach der Pleite der Lehman-Bank bleibedie globale Finanzkrise eines der prägenden Ereignisse unserer Zeit, schreibt etwa IWF-Chefin Christine Lagarde in einem Blogpost des IWF. "Das System ist sicherer, aber nichtsicher genug. Der Wachstum hat sich erholt, wird aber nicht genug verteilt. Die Krise werdedie Generation, die sie erlebt habe, ein Leben lang prägen. Die Folgen der Krise - die von den einfachen Menschen getragenen hohen wirtschaftlichen Kosten verbunden mit der Wutüber die Rettung von Banken und ungestraft davongekommenenen Bankern während gleichzeitig die Reallöhne stagnierten seien entscheidend, die Gegenreaktion auf die Global-isierung zu erklären und schuld am Vertrauensverlust, denen sich Regierungen und andereInstitutionen ausgesetzt sehen. Die Krise werfe einen langen Schatten und es gebe keineAnzeichen dafür, dass dieser bald verschwinden werde. Insgesamt seien 24 Länder derBankenkrise zum Opfer gefallen und die Wirtschaftstätigkeit sei in den meisten dieserLänder immer auf das Vorkrisenniveau zurückgekehrt. Allein der durchschnittliche US-A merikaner werde aufgrund der Krise 70.000 US-$ an Lebenseinkommen verlieren. AuchRegierungen fühlten weiterhin die Auswirkungen. Die Staatsverschuldung in den fortge-schrittenen Volkswirtschaften sei um mehr 3,0 Prozentpunkte gestiegen - aufgrund derfKonjunkturschwäche. Konjukturförderungsprogrammen oder wegen der Rettung insol-venter Banken. Nunmehr stehe man vo neuen Verwerfungen.

Jürgen Huber: Der Einzige, der sehr deutlich und auf Daten gestützt sagte, dass eineenorme Finanzkrise bevorstünde , war Robert Shiller von der Yale University, ein Mitbe-gründer der Behavioral Financee, der 2013 den Nobelpreis für Ökonomie erhielt. Tatsäch-lich sind zukünfige Entwicklungen auf Finanzmärkten nicht vorhersagbar. Alles was vorher-sagbar ist (z.B.: das höhere Wirtschaftswachstum in China, die Alterung der Bevölkerungoder die zunehmende Elektrifizierung des Verkehrs), ist bereits in Aktienkurse, Preisen undZinsen eingepreist. Was die Kurse morgen bewegen wird, sind die Neuigkeiten, die dannaufreten (unerwartet hohe Gewinne oder Verluste, Gerichtsentscheidungen, Naturkata-strophen, etc.) Jeder Investmentmanager versucht die Zukunft vorherzusehen - aber keinerkann in die Zukunft sehen und wird es auch nie können.Huber: Ganz im Gegenteil. Zwar halten die Banken heute mehr Eigenkapital als 2008,aber ansonsten gibt es viele Parallelen: die US- Immobilienpreise sind heute höher als2008. Ebenso sind Aktienkurse weltweit auf oder nahe Rekordniveaus und mit über neunJahren Boomphase ist ein massiver Einbruch hier eigentlich überfällig. Die Staaten Süd-europas sin,d finanziell nach wie vor auf wackeligen Beinen - insbesondere Italien be-reitet Sorgen. Das instabile geopolitische Umfeld (Trump, Russland, Syrien, Iran) underste Währungskrisen (Türkei, Argentinien, Venezuela, Iran) liefern eine Vielzahl potenz-ieller Krisenauslöser, die sich schnell zu einer weltweiten Wirtschaftskrise ausweiten.könnten.