13.09.2018, 10:32 Uhr

Mein Beitrag über die "Brisanz" der Lehmann Pleite vor 10 Jahre

Am 11.9. schrieb ich darüber. Bisher haben 11 Leser den Beitrag gelesen. Die Brisanz

der damaligen super Pleite der Investmentbank mit 600 Milliarden Schulden ist bis heute

nicht nur in Amerika zu spüren. Ist meinen Leser bewußt wie knapp wir auch in Österreich

an einer Geldentwertung großen Ausmaß vorbei geschrammt sind? Die Rettung gefärdeter Banken nahm seinen Analuf sonst wäre x-Milliarden Spargelder vernichtet gewesen.Die große Deutsche Bank hat das Schlamassel bis heute nicht überwunden - ihr damaliger General-Direktor wurde gefeuert. Die amerikanische Geldpolitik vor der Lehmann Pleite war mehr als großzügig. Klar, die Amerikaner nützten das aus und auf Pump wurde alles gekauft was nur möglich war. Das Ausmaß der Verschuldung geriet außer Kontrolle. Die Lehmann und andere Banken finanzierten den Hauskauf mit dem neu eingeführten Hypothekkredit -

bewerteten das Pfandgut (Haus) viel zu hoch. Die Risiken waren immens hoch für die Bank.

Der größte Kursssturz an der Wall Street seit den Terroranschläge von 2001 war angeblich

nicht vorher sehbar - doch andere sahen es kommen. Sowas nennt man "Blase" wenn Börsenkurse viel zu hoch bewertet werden als der Wert es zu lässt. Seit dieser Banktragödie sind unsere Banken umsichtiger mit Kreditfinanzierung geworden. So locker wie es einmal war ist Vergangenheit - das war die Lehre aus der Lehmann & Brother Pleite.

