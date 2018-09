16.09.2018, 10:40 Uhr

Mit dem Euro leben, zahlen wir - ist der Schilling schon aus dem Kopf?

Bei der jüngeren Generation die Mitte der neunziger Jahre auf die Welt kamen können

sich noch einzelne vage erinnern das es noch den Schilling gab - später geborene nur mehr

vom Erzählen her. Am 1.2. 2002 wurde bei uns der Euro als Zahlungsmittel eingeführt und

davor haben uns unsere Politiker eingehämmert es wird mit dem Euro nichts teurer. Eine

satte Lüge hat man uns aufgetischt. Schnell wurde der Euro zum "Teuro" doch in Brüssel

und auch bei uns gab man das am Anfang nicht zu. Die ältere Generation kann sich noch

gut erinnern wie in der Schillingzeit Preiserhöhungen ausgefallen sind - in Groschen und

höchstens 1 Schilling und schon maulten die Leute - schon wieder teurer. Jetzt sind Preis-

erhöhung Gang und Gebe und wie sie ausfallen: mind. 20 bis 30 Cent (2,80 bis 4,20 Schilling) und darüber bei einer kleinen Menge und weit mehr das man nur so schaut wie teuer allles wurde den die Preise werden ständig erhöht. Ich kenne Leute die bei Anschaffung etwas

teurer Waren, Güter, die Kaufentscheidung nur treffen wenn sie in Schilling umgerechnet

haben. Die Jungs und Mädl bezahlen jeden Preis den sie auf der Preisauszeichnung sehen

vorausgesetzt sie haben das Geld. Die Wirtschaft bzw. der Handel nützt das schamlos aus.

Die Gaststätten erlauben sich Preisaufschläge wie es noch nie der Fall war. In der Schilling-

zeit bezahlte man für Schnitzel u. gemischten Salat unter 100 Schilling und kaum darüber

werden jetzt locker 10 Euro und mehr verlangt. Von den Getränkepreise gar nicht zu reden.

wie die sauteuer geworden sind. Am Schluß sei nocht erwähnt: das Einkommen stagniert

schon seit viele Jahre den was wir jährlich an mehr bekommen frist die Verteuerung weg.

