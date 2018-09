08.09.2018, 19:33 Uhr

Musikalische Unterhaltungsprogramme am Veranstaltungsplatz

Das in unserer Stadt im Sommer für musikalische Unterhaltung gesorgt wird ver-

danken die Einwohner der Stadtgmeinde - toll was da ab geht am Veranstaltungsplatz.

Nicht nur im Sommer sondern ganzes Jahr gibt es interessante Veranstaltungen z.B. in der

Bauermühle, im Friedenspark. Am 7.9. hörte ich der Musik am Veranstaltungsplatz zu

und wieviel Dezibil in mein Gehör drangen konnte ich nicht messen es waren sicher zuviele.

Sehr laut ging es ab - eine Tischunterhaltung ist bei diesem Lärm unmöglich. Im nächsten

Jahr sollten die Musiker das Volumen der Lautstärke etwas drosseln damit man sich auch

unterhalten kann. Unsere Stadtvertreter locken die Einwohner aus ihren Wohnungen,

Häusern - nur weiter so.

