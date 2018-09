06.09.2018, 19:26 Uhr

Schwammerlzeit

Ein Schwammerlgulasch ist ein hoch Genuß wie ich es zubereite. Eierschwammerl mit einem Pinsel putzen und in kleine Stücke schneiden (nicht ins Wasser legen) Zwiebel kleinwürfelig schneiden, Koblauchzehen pressen, Bauchspeckscheiben in kleine Stücke schneiden, Petersilieblätter hacken, Weißwein und körnige Gemüsesuppe bereit halten, Wasser erhitzen. In die beschichtete Pfanne etwas Fett (Öl, Maragrine, Butter) erhitzen und jetzt die trockenen geschnittenen Schwammerl in der Pfanne solange anbraten bis etwas Wasser austritt. Jetzt die Schwammerl aus der Pfanne nehmen und in einer Schüssel aufbe-

wahren. In das heiße Fett kommt jetzt der Bauchspeck solange bis er knusprig wird dann

gibt man die Zwiebel dazu und bräunt sie in ein wenig an. Nicht zu vergessen ist Tomaten-

mark ein zurühren bzw. anzubraten. Ohne Paprikapulver wird's kein Gulasch. Ob edelsüß

oder scharf ist Geschmacksache - mit sehr wenig Tafel- Essig ablöschen damit er nicht an-

brennt. Das ganze Mischmasch aus der Pfanne nehmen und auf ein Teller geben. Etwas

Fett in die Pfanne geben falls es notwenig ist. Pfanne stark erhitzen und jetzt kommt der

Weißwein an die Reihe der muß jetzt eine kurze Zeit aufkochen bis man die heiße Gemüse-

suppe dazu gibt und beides eine Zeit lang aufkochen lässt. Wenn die Flüssigkeit reduziert ist gibt alles dazu was man vorhin auf die Seite gestellt hat. Die Herdtemperatur auf 0

stellen die Pfanne vom Herdring nehmen. Jetzt wird gesalzen, gepfeffert und mit Majoran verfeinert. Am Schluß gibt man noch Sauerrahm, Knofl undPetersilie dazu und verrüht das ganze zu einer sämigen Sauce. Dazu passen Semmelknödel, Petersilie-Erdäpfel. Eine

Schwammerlsauce mit Steinpilze ist ebenfalls ein Gedicht da lässt der eine oder andere

das Fleisch - Fleisch sein.

