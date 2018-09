09.09.2018, 14:57 Uhr

Sind die Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoll auf Fußgänger und Radfahrer in M'burg?

Die Gemeinde hat in den letzten Jahre viel getan um den Fußgänger das Überqueren auf Schutzwege sicher zu ermöglichen. Einige der Schutzwege sind in der Dunkelheit be-

leuchtet und mit Signalfarbe versehen. Auch der fallweise stark zunehmende Durchzugs-

verkehr Richtung Zentrum schleicht sich durch die relativ enge Fahrbahn ohne den Ver-

kehrsfluß zu behindern. Ab und zu staut es für kurze Zeit wie wo anders auch. Aufgrund

voraus schauender Verkehrssicherheit-Maßnahmen kommt es im Zentrum und auch außer-

halb selten zu Unfälle. Auf der stark befahrenen Wiener Strasse gibt es noch immer keinen einzigen Schutzweg im oberen Bereich. Wahrscheinlich fehlt die behördliche Bewilligung - trotzdem unverständlich. Auch unsere Polizei tut ihr bestes und nimmt ge-

parkte Auto ins Visier die näher als 5 m vor dem Schutzweg parken. Für die Radfahrer

hat man einige markierte Fahrbahnen gebaut - es sollen weitere dazu kommen. Getan hat man einiges damit man in unserer kleinen Stadt sicher zu Fuß und mit dem Rad unterwegs ist. Es liegt bei uns motorisierten Verkehrsteilnehmer ob wir weiterhin rücksichtsvoll fahren und Fußgänger und Radfahrer nicht verletzen. Ein Appell an Fußgänger und Radfahrer: auch

sie sollen motorisierte Verkehrsteilnehmer vorzeitig erkennen und nicht überraschen.

 

