Sind Frauen den Männer überlegen?

Ja es ist so. Schon von Geburt aus ist man der "Mama" ausgeliefert. Sie erzieht den Bub

nach ihrer Wunschvorstellung und kaum so wie es sich's der Vater wünscht. Selten bekom-

mt der Vater Einfluß auf die Erziehung - den Ton gibt die Mama an. Die junge Mama

eifert ja nach dem Vorbild ihrer Mama nach. Das Resultat erkennt man etwas später - einen

verweichlicht jungen Mann hat die Mama groß gezogen den das Mädl um den Finger

wickeln wird. Genau so wie es die Mama gerne sieht. Der Vorherrschaft der Frau sind nur

wenige Männer gewachsen. Sie dirigiert auf dominante Weise das zusammen Leben, lehnt sich der Mann auf droht sie ihm mit Liebensentzug und im schlimmsten Fall mit Trennung.

Das Hausmütterchen von damals ist Geschichte. Der Mann geht einer Arbeit nach und

bringt das Geld nachhause, sie gebärt mind. ein Kind wird Mutter ist für die Erziehung ver-antwortlich und führt den Haushalt. Der junge Mann unserer Zeit ist von seiner Mama

so erzogen das er im Haushalt mit angreift und in nicht selten kocht, putzt, saugt und sein

Liebling im Cafe sitzt sich köstlich unterhält. Er darf die Kosten übernehmen die halt an-

fallen wenn man zu zweit ist oder bereits Familie hat. Ein Traum-Schwiegersohn- oder

Tochter nach Wunsch. Junge Männer kommen in spätere Jahre drauf das ihre Mama sie

zu einem Waschlappen erzogen hat. Arabische Männer halten ihre Frauen (!) nicht umsonst

an der Leine obwohl die Frauen langsam Freiheiten bekamen die noch vor kurzem undenk-

bar waren. (Führerschein, Fußballstadienbesuch) Arabische Ladys respektieren den Mann

so hat man sie groß erzogen und halten sich im großen und ganzen danach.

