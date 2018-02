01.02.2018, 18:30 Uhr

Statt ein Beisl zu pachten - wie wär's mit einer Nacht-Bar?

Die Bar EDEN in Wien ist auch im Ausland bekannt. Junge Leute versuchen immer wieder

ihr Glück mit einem kleinen gepachteten Lokal in Stadt und Land. Ungerlernt, erfahrungslos

stürzen sie sich ins selbständige Abenteuer. Die Gästeschicht ist einfach und überschaubar.

Fallweise sitzen sie getrennt vor ihrem Bier, Kaffee und schaun dumm aus ihrer Wäsch.

Das dürftige Eßangebot ist oft zu teuer und nicht gut - wird selten beansprucht. Still und leise wie sie gekommen sind verschwinden sie wieder. Das war' dann. Unterhaltungswert Null - Hauptssache sie haben konsumiert und bezahlt. Ein gut geführtes Beisl ist schon eine feine Sache doch zuviele dieser Raucherhöhlen bieten schon gar nichts um hinein zu gehen.

Ein kleine "Bar" und nur mit weiblichem Servcice ist weit aus verlockender als ein Beisl.

Die Barfrau bzw. Bardamen sollten unbedingt Erfahrung mit bringen wie man das Geschäft

ankurbelt. Die späte Öffnungszeit dauert bis in die Morgenstunden hinein und kein Gast

darf sich verlassen vorkommen. Dazu ist die Bardame ja da das sie sich mit Gästen unter-

hält und anhört. Das Aussehen sowie die Kleidung ist förderlich für die Mundpropaganda denn es spricht sich schnell herum das sich der Lokalbesuch wirklich lohnt. Die Gäste-

schicht ist höher angesiedelt als die im Beisl und bereit für gelungene Stunden angehobene

Preise zu zahlen. Mein Beitrag sollte junge Leute ansprechen die bereits in der Gastronomie

ausgelernt haben und noch in der Lehre sind.

