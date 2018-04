25.04.2018, 17:12 Uhr

SUV + Anhänger

Keine Seltenheit mehr. Reifere Leute entscheiden sich beim Autokauf für einen SUV

wenn es finanziell möglich ist. Ein neuer kostet schon über 30.000 und weit darüber. Be-

gnügt man sich mit einem Dacia Renault der ist weit aus günstiger. Eine Menge Geld muß

man auslegen um bequem, übersichtlich zu fahren. Die Ladefläche eines SUVs ist groß ge-

nug um sperriges Gut, Grünschnitt, Äste zu transportieren. Nach so einem Transport bleibt

einem nicht erspart die Ladefläche zu reinigen. Mit einem Staubsauger geht das schnell.

Trotzdem entscheiden sich genug SUV Besitzer für einen Anhänger der gerade nicht

günstig ist wenn er größer sein soll. Es entstehen nicht nur Anschaffungskosten sondern

jährlich fixe Kosten und alle bar Jahre neue Sommer und Winterreifen. Die Leute haben

also einen SUV um Besorgungen zu erledigen, um Wochenendausflüge zu machen. Sie

protzen halt gerne denn ausser dem SUV gibt es noch ein Haus, Garten mit Pool und

ständig muß man irgend etwas entsorgen bzw. abtransportieren. Warum kaufen die Leute

nicht das richtige Auto das zweckdienlich ist und einen Anhänger erspart. Sie wollen

keinen Schmutz in ihrem Lieblingsauto absaugen. Ein SUV ist eine ausgesprochene bequeme Reiselimousine. Gebrauchte SUVs wurden nicht grundlos hergegeben. Hohe Fixkosten, hoher Treibstoffverbrauch, Instandhaltungskosten sind oft der Grund. Das die SUVs immer be-

liebter werden hat mit der Finanzierungmethode zu tun denn wer hat mehr als 30.000

überschüssiges bares. Mit Leasing oder Bankkredit-Raten wird abgezahlt.

