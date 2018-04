23.04.2018, 17:50 Uhr

Tote Hose in Lokale in Mattersburg

Schon lange fällt auf das nachmittags in den Gaststätten, Cafes u. in sonstigen kleinen

Stuben kaum Gäste an zu treffen sind. Ausnahme ist die Cafe-Konditorei Harrer. Eine

gähnende Leere empfängt einem wenn man sich in ein Lokal verirrt. Einige Ursachen wird

es geben warum unsere Lokale von den Gästen nicht besonders geschätzt werden. Es

fehlt der Anreiz in ein Lokal zu gehen. Die Geschäftsführer-/Pächter, Wirte haben noch

immer nicht begriffen das ein Bewegungsgrund in der Gegenwart u. Zukunft das Um und

Auf sein wird um den Gast zu überzeugen das sich der Besuch lohnt. Den Gast nur zu

grüssen und schön Tag zu wünschen ist zu wenig wenn man feststellt der Gast ist kein

Laufkunde. Man fragt bald nach seinem Name und spricht in Folge den Gast mit seinem Name an. Vor allem sollte alles vermieden werden was dem Gast stören könnte. Der

Gast sollte sich nie verlassen vorkommen. Hier mangels gewaltig in unseren Lokale.

Ein Anreiz ist z. B.: eine Hauptspeise, eine Tasse Cafe wird eine Zeit lang günstig offeriert.

Bald beginnt die Mundpropaganda zu wirken und die Preis-Vergünstigung wird zu keinem

Verlustgeschäft. Früher ist man halt für das Stehachterl und mehr zum Wirt gekommen

und blieb länger als geplant. Diese Zeit ist vorbei und kommt auch nie wieder. Der Wirt

ist jetzt gefordert das sich die Gäste Wohl fühlen denn das Preis-/Leistungsverhältnis

spielt eine gewichtige Rolle. Neppen lassen sich die Gäste nicht oft gefallen.

Gefällt mir

0