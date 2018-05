04.05.2018, 20:06 Uhr

Treibstoffpreis kontiunierlich teurer

Sind Sie davon betroffen? Auf der Preisauszeichnungstafel las ich für Diesel (nachmittags)

um die 1,22 vormittags knapp unter 1,20 - der 95 Oktan Benzin wird noch teurer sein.

Das Barell Öl bleibt nicht auf ca. $ 70 stehen prognostiziert wird auf $ 80 pro Barell Öl.

Im Jahr 2016 zahlten wir für Diesel Tanken noch knapp über 90 Cent, den Benzin um etwas

mehr als 1,--.Es gibt mehre Ursachen die hinter der Verteuerung jetzt zum Zug kommen.

Das weltweite Wirtschaftswachstum hat sich erfreulich erhöht und wächst noch weiter. Die

Folge: die Nachfrage nach Öl steigt wieder an. Die Preisspirale nach oben wird die Trans-

portwirtschaft spüren und letztenendes die Verbraucher. Weiters sind auf der weltweiten Politikerbühne wortgewaltige Querulanten am Wort die sich in innere Angelegenheiten ein-mischen ohne zu bedenken das die Ölförderländer am längeren Ast sitzen als die Queru-

lanten. Den höchsten Dieselpreis den ich je bezahlt habe lag bei ca. - + 1,50 das war in

den 10er Jahren des 21. Jahrhunderts. LH Niessl tat dagegen etwas - er lies Tankstellen

eröffnen die Diesel weitaus günstiger hergaben als alle andere Marken-Tankstellen.

Kommt die Zeit wieder zurück?





































