22.04.2017, 10:12 Uhr

Viele große weiße Flocken und regional auch frostig

Der Spuck dauerte zwei Tage und hinter lies regional gesehen Frostschäden

in der Obst- und Weinkultur. Um die 50 Millionen sollen es sein die die Versich-

erungen berappen werden. Das Verkehrschaos auf der ansteigenden A21 zur A1

war mit dutzenden großen Lkw blockiert denn sie hatten keine Winterreifen mehr

aufgezogen weil am 15.4. die Winterreifen-Frist zu Ende ging. Der Verkehrsminister hat schon angedeutet das aufgrund der winterlichen Wetter-Kapriolen die Winter-

reifenpflciht für Lkw um ein Monat zu verlängert wird. Vor ungefähr 20 Jahre gab es Mitte April ebenfalls einen äußerst Schnee reichen und frostigen Wintereinbruach der damals einige Tage an hielt. Frost im Frühjahr mit seinen Folgeschäden ist leider Realität geworden doch starker Schneefall wie jetzt kommt doch selten vor.

