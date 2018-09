21.09.2018, 19:20 Uhr

War ihr Urlaub super oder eine Enttäuschung?

Jedes Jahr wird geplant, gebucht wo es hin geht in den Urlaub und jedes Jahr kommen

Urlauber erholt mit schönen Erinnerungen zurück. Doch nicht alle Urlauber haben Glück

gehabt den so einige unerwartende Überraschungen während der Hinreise, im Hotel,

Pension, Urlaubsort vermasseln die Urlaubswoche(n), die Rückreise. Auch eine Kreuzfahrt-

schiffreise oder eine Fernreise kann in ein Fiasko enden - wenn man erkrankt, die Tage im Bett verbringt. Das Anreisen mit dem eigenem Auto ins benachbarte Ausland oder noch viel

weiter weg könnte ein Alptraum werden - an das will keiner denken das es ihm treffen

kann. Es gibt noch weitere Unannehmlichkeiten im Urlaub - eine davon wenn das Geld

vorzeitig knapp wird bzw. die Kontosperre der Bank die Bargeld-Abhebung nicht zu lässt oder man vergaß notwendige Medikamente und in ausreichender Menge mit zu nehmen.

Auch einen Riesenärger verursacht der Diebstahl - keiner ist davon gefeit. Wieviele Urlauber

hat man in diesem Urlaub beraubt? Ein kaputter Zipp kommt selten vor doch wenn's

passiert was dann? Wird die Urlaubsreise gewissenhaft, sorgfältig vorbereitet ist man auf eventuelle Überraschungen besser vorbereitet und erspart sich eine Menge Ärger und nicht nur das. Die jährlich ersehnte Urlaubsreise ist mit Uberraschungen jeder Art gespickt.

