11.05.2017, 15:34 Uhr

Was halten Sie vom ORF Moderator Armin Wolf in der ZIP 2

Der ORF TV-Nachrichtendienst hat in letzter Zeit mit ihm seine liebe Not. Es

prasselt bereits herbe Kritik auf Wolf und dem ORF herein. Es mag sein, dass

er sein Handwerk versteht doch wie er es praktiziert ist nicht selten eine Zumut-

ung für den Interwievten im Studio und den Zuhörern am TV Gerät. Seine Ausstrahl-

ung ist alles andere als symphatisch. Auch wenn er sich für sein Entgleisung,

Kränkung entschuldigt nimmt ihm das kaum jemand ab. Sehen Sie oft die ZIP 2 und wie finden Sie den Moderator, Interwiever Armin Wolf? Würden Sie ihn vermissen wenn er nicht mehr ikn der ZIP 2 auf tau cht. Er ist ein Wichtigtuer der Sonder-

klasse und besitzt die Eigenarten die abstoßend sind. Es ist Zeit das sich der

ORF von ihm trennt.

