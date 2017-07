16.07.2017, 16:42 Uhr

Wer kennt sie nicht .....?

Die überfreundlichen Menshen unter uns. Ob verwandt, befreundet, bekannt oder nachbarlich. Sie wollen nur einen guten freundlchen Eindruck erwecken und

verwenden für ihren Auftritt eine gekünstelte Fasade auf ihrem Gesicht. Der an-

fangs gute Eindruck von ihnen bleibt solange erhalten bis sie einmal ihr wahree

Wesen nicht mehr zu verbergen können. Ihr tatsächliches Wesen verändert den viele Jahre lang vermeintlich guten Umgang mit Ihnen. Die Distanz bzw. Begegnung wird seltener, der Dialog sparsamer und wenn er entsteht dann sind es Banalitäten. Es ging kein Streit voraus und doch trat das ein ein was man Jahre lang nicht für möglich gehalten hätte: Der Unterschied zu Auffassungen ist zu groß um den

über aus freundlichen Umgang fort zu führen. Es tritt eine Entfremdung ein als

hätte man sich nie kennen gelernt und das ohne gestritten zu haben. Mein Resü-

mee: einige Eigenschaften die einem bald miesfielen hat man verdrängt, nie darüber gesprochen. Der gekünstelte über aus freundliche Umgang war verdammt

in Brüche zu gehen. Ein freundlicher Umgang ist erwünscht doch übertrieben

soll er nicht werden wenn er ehrlich gemeint ist.

Gefällt mir

0