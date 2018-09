16.09.2018, 14:00 Uhr

Wer kocht geschmackvoller - Sie oder ihr Partner?

Egal was Sie zubereiten soll einen Geschmack haben. Geschmackvoll Essen braucht eine

Vorbereitungszeit - auf die schnelle wird es selten gelingen. Ob es ein Zwiebelschmalzbrot

ist, ein Wurstbrot, ein Rüh-/Spiegelei, eine saure Wurst oder ein Rinds-/Schweinesteak, ein Schnitzel, Kraufleckerl, Gulasch, Grenadiermarsch ist und viel anderes..... soll mit Hingabe zubereitet werden. Wer daheim kochen m u ß dem fehlt oft der volle Einsatz. Die Eßgeher bei Tisch lassen Eßreste am Teller, murren vor sich hin und im schlimmsten Fall bricht ein Gewitter los. Nicht nur zuhause donnert es hin und zu sondern auch in Gaststätten erlebt man seine Wunder - wie sind die nur zur Konzession der Gewerbeberechtigung gekommen. Wie schon oben erwähnt geschmackvoll zubereiten soll mit allen erforderlichen Zutaten vorbereitet werden - Schritt für Schritt. Ist es soweit dann wird angefangen mit der Zubereitung der Speise. Ebenfalls Schritt für Schritt wird getan den Essen mit Geschmack braucht seine Zeit und Hingabe für das Gelingen. Kenntnisse der Kochtechnik und Nahrungsmittelkunde sind von Vorteil, wann würzt man und wieviel, das Brat-Thermometer ist ein Muß für die richitge Kerntemperatur im Braten. Wer eine Zugang zum Internet hat findet Rezepte mit Google und auf YouTube. Videofilme erleichtern die Zubereitung vieler Speisen. Kochbücher sind auch hilfreich doch nimmer das Gelbe vom Ei. Kreatives Kochen ist ein Lieblings-Hobby den man lernt nie aus. Der bekannte Spruch heißt doch: "Liebe geht durch den Magen".

