29.04.2018, 19:42 Uhr

Zum Tag der Arbeit

Am Vorabend und am 1. Mai gibt es in Städte und Orte den üblichen Umzug zu diesem Tag.

Der geplante 12 h Tag je nach Arbeitsanfall passt haargenau dazu denn der 8 h Tag war damals eine Errungenschaft für die Arbeitnehmer von Bedeutung. Es scheint so das andere

jüngere Generationen immer mehr den Leistungsdruck ausgesetzt sind. 50 - 60 h und mehr

Überstunden sind schon jetzt keine Seltenheit den fast alles was sie gekauft haben ist

noch im Besitz einer Bank. Ob Wohnung, Einrichtung, Familiegründung, mind. 2 Autos,

Urlaube muß durch ein erhöhtes Einkommen an die Bank zurück gezahlt werden. Modernes

Sklaventum. Arbeitssüchtige haben kaum Zeit ihr Geld auszugeben. Sie begründen ihre

Sucht: wenn ich es nicht tue macht es ein anderer oder er kündigt mich. Mit was soll ich

meine Bankverpflichtungen abzahlen. Da bleibe ich lieber und warte was auf mich noch

zukommt. Gibt es keine warme Werksküche dann wird das Mittagessen kalt eingenommen.

Magengeschwür, Bournout und physische Depresssion sind Signale für einen längeren Krankenstand, Kur. Die Befürworter: Industriellenvereinigung & Wirtschaftskammer

wollen jetzt 12 h und bald noch mehr tägl. Arbeitstunden. Sie nehmen sich ein Bespiel

von Google den die dort Beschäftigten bekommen fast alles was man zum Wohnen, Leben braucht und noch dazu kostenloses Freizeitvergnügen. Auch eine Partnerschaft ist nicht

ausgeschlossen. Ist das eine Zielvorgabe für unsere Großkonzerne- Betriebe.

