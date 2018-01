2. Forchtenstein Buch ein Renner

04.01.2018, 21:20 Uhr

" Forchtenstein- Ein Heimatbuch mit Texten und Bildern aus fünf Jahrhunderten"

schildert die Entstehung von Forchtenau und Neustift an der Rosalia und Forchtenstein ab1971. Illustriert hat der Heimatkundler Sepp Herzog diese spannende und lehrreiche Reise durch die Geschichte des Ortes mit vielen Bildern, Plänen, Fotos etc., wobei fast alles was gezeigt wird bisher unveröffentlicht ist, da es erst in letzter Zeit vom Autor in ungarischen Archiven ausgehoben wurde oder Neuerwerbungen in seinem reichhaltigen Bildarchiv sind. Erhältlich ist das Werkim Gemeindeamt und in der Raiffeisenkasse Forchtenstein.