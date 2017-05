AK Burgenland lud zum Tag der Arbeit nach Neudörfl

02.05.2017, 12:57 Uhr

„Um im Interesse der burgenländischen ArbeitnehmerInnen erfolgreich sein zu können, arbeiten wir mit zahlreichen Institutionen und Stellen zusammen. Mit dem Empfang pflegen wir unsere Kontakte und unser Netzwerk zu den Betriebsräten, Funktionären und den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung", sagte AK-Präsident Gerhard Michalitsch in seiner Begrüßung.Themen bei den Statements waren die Probleme am Arbeitsmarkt, die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und die Zukunft der Arbeit. Rund 320 Betriebsräte, Funktionäre und Partner der AK Burgenland aus dem ganzen Burgenland nahmen am Empfang teil.