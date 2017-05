Baustart der neuen Polizeiinspektion in Schattendorf

04.05.2017, 10:11 Uhr

Herausragende Arbeit

„Sicherheit ist wichtig“

Lob für Polizisten

Wertschöpfung vor Ort

Es sei wichtig, dass die personellen Rahmenbedingungen und auch die Ausstattung stimmen, sagt Landeshauptmann Hans Niessl. Das Burgenland sei das sicherste Bundesland und zähle zu den sichersten Regionen Europas, so der Landeshauptmann. Dies sei ein Verdienst der Polizistinnen und Polizisten und Konsequenz der herausragenden Arbeit des Landespolizeikommandos. „Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.“Damit das Burgenland auch in Zukunft das sicherste Bundesland Österreichs bleibe, müsse man nicht nur Sicherheit fordern, sondern auch selbst etwas dafür tun. „Das Land Burgenland investiert 21,5 Millionen Euro jährlich in die Sicherheit“, betont Niessl Beim Bau des neuen Polizeipostens in Schattendorf stellt die Gemeinde das Grundstück zur Verfügung.Sicherheit und das Bedürfnis der Bevölkerung nach Sicherheit stehen an der ersten Stelle, betonte Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz. Er lobte die Polizei für ihre zuverlässlige Arbeit und ihr Engagement und wünschte einen guten Bauverlauf.„Dass hier bei der Errichtung der neuen Polizeiinspektion nur heimische Firmen zum Zug kommen, davon drei aus Schattendorf, sichert Arbeitsplätze und die Wertschöpfung bleibt im Land“, so OSG-GF Alfred Kollar. Im Frühjahr 2018 soll das Gebäude seiner Bestimmung übergeben werden.