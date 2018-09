Die Saarer kommen wieder

20.09.2018, 09:56 Uhr

von 6 bis 30 Jahren will das Erbe ihrer Ahnen nicht in Vergessenheit geraten lassenund hat seine Freude daran es immer wieder mit allen Interessierten teilen zu wollen.Die Tanzgruppe feierte heuer sein 20 jähriges Bestehen das auch ausgiebig gefeiert wurde.Die Saarer sind heuer das 8.mal in Schattendorf um einen gemütlichen Nachmittag zuveranstalten. Es ist schön wenn sich so viel Jugend mit bodenständiger Kultur befasst.