Erste Hilfe-Kurs für Jugendliche aus Wiesen

21.04.2017, 11:59 Uhr

„Wir fördern gerne!”

15 Jugendliche nahmen das Angebot an und begaben sich im Feuerwehrhaus under die Fittiche von Susanne Wohlfahrt, einer geschulten Mitarbeiterin des Roten Kreuzes.„Wir fördern unsere Jugendlichen gerne. Vor allem, wenn es um die Sicherheit und Gesundheit geht“, erklärt der Ortschef. Der Kurs fand komprimiert an einem Tag in den Osterferien statt.Die jugendlichen Teilnehmer waren: Marlies Reinprecht, Lea Wograndl, Tim Benesch, Kasim Korkmaz, Antonia Sophie Schiller, Aliz Horvath, Jakob Koch, Lisa Habeler, Julia Prenner, Magdalena Klawatsch, Martin Koch, Marco Paulesits, Alelxandere Plöchl, Anna Lena Eidler und Metin Kaydi.