Euro-Bus zu Gast in Mattersburg

14.09.2018, 11:39 Uhr

387.100 Schilling-Münzen und -Banknoten kostenlos in Euro getauscht

Info für Schulklassen

MATTERSBURG. Das Team der Euro-Info-Tour begrüßte am Donnerstag, den 13. September, zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Veranstaltungsplatz. In Summe wurden über 387.100 Schilling-Münzen und -Banknoten in Euro getauscht. Dabei konnten 175 Wechselkundinnen und -kunden verzeichnet werden.Am Nachmittag besuchte eine Lehrerin aus einer benachbarten Gemeinde das Euro-Info-Tour Team. Neben dem Tausch von zahlreichen Banknoten, nutzte sie die Gelegenheit und nahm Informationsmaterial für ihre Schulklasse mit. „Für mich ist es sehr wichtig, dass meine Schülerinnen und Schüler auch mit dem Thema Geld in Berührung kommen. Mit den Micky Maus Heften macht das Unterrichten von Finanzthemen natürlich nicht nur mir, sondern auch den Kindern viel mehr Spaß“, erzählte sie im Gespräch mit einer Mitarbeiterin.

Sicherheitsmerkmale erklärt

Auch die Handelsangestellten rund um den Veranstaltungsplatz in Mattersburg bekamen die Möglichkeit, das Informationsangebot der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) wahrzunehmen. Das Euro-Info-Tour Team besuchte über 30 Geschäfte und Lokale und bot informative Handelsschulungen an. Dabei wurden den Verkäuferinnen und Verkäufern die Sicherheitsmerkmale des Eurobargelds, wie beispielsweise der Sicherheitsfaden oder das Wasserzeichen, näher gebracht.