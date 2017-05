Feierliche Eröffnung

08.05.2017, 12:43 Uhr

Seit Herbst vorigen Jahres ist das pro mente-Haus in Mattersburg in Betrieb, nun wurde es feierlich eröffnet.

Optimale Betreuung

Als "Schmuckstück" und "Vorzeigeprojekt der sozialen Stadt Mattersburg" bezeichnete Ehrenobmann Bruno Wögerer das neu eröffnete pro mente-Haus in Mattersburg – nach Kohfidisch und Lackenbach das bereits dritte im Burgenland – in seiner Festrede.Im neu errichteten Haus in zentraler Lage können psychisch erkrankte Personen in 25 Einzelzimmern, eingeteilt in drei WGs, in weitgehender Selbstständigkeit die Vorteile einer 24-Stunden-Betreuung genießen. Zudem bietet das Haus ein Tageszentrum für 16 weitere Klienten, eine Werkstätte, einen Garten sowie zahlreiche Therapieräume. Eine optimale Betreuung der Klienten wird durch die 21 Mitarbeiter, allen voran Hausleiterin Jennifer Gut, gewährleistet.

Ökumenische Haussegnung

Der Einladung zur feierlichen Eröffnung waren zahlreiche Vertreter der Landespolitik – darunter Lt.Präs. Christian Illedits, die LR Norbert Darabos und Helmut Bieler sowie Hausherrin Bgm. Ingrid Salamon – sowie viele Freunde des Hauses und interessierte Bewohner aus der Umgebung gefolgt. Neben Festreden und bewegenden Darbietungen der Klienten des Hauses Mattersburg stand eine ökumenische Haussegnung durch Caritas-Seelsorger Günter Kroiss, Stadtpfarrer Werner Riegler und den evangelischen Pfarrer Andreas Hankemeier am Programm.