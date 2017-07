Gesund in die Zukunft in Forchtenstein

18.07.2017, 10:49 Uhr

Praktische Hilfe geboten

Zahlreiche Aktivitäten

Infos im Gemeindeamt

Anfang Juli gab es wieder eine Arbeitskreissitzung im Gemeindeamt Forchtenstein. Zahlreiche ehrenamtliche TeilnehmerInnen und Teilnehmer bilden die engagierte Gruppe, die sich sich zum Ziel gesetzt hat, Informationen und praktische Hilfe – vom Baby bis zur älteren Generation – anzubieten. Im vergangenem halben Jahr gab es z.B. Informationen und Workshops zum Thema Erziehung, Impfen und Ernährung.Demnächst stehen folgende "Gesunde Dorf"-Aktivitäten am Programm: Smovey Schnuppertraining (am 7. August 2017), Workshops mit Kräuterpädagogin Manuela Stricker und Motopädagogik für Kinder mit Daniela Geisendorfer. Außerdem wird mit dem "Club der ganz schön starken Freunden" (Gesundheitsprogramm für Kinder und Jugendliche jeder Kleidergröße) und mit dem in Forchtenstein ansässigen Caritashaus zusammen gearbeitet.Nähere Infos folgen bzw. erhält man am Gemeindeamt. "Das Projekt 'Gemeinsam gesund – Kind sein in Forchtenstein' soll die Möglichkeit bieten, das körperliche, seelische und soziale Wohlbefinden zu steigern", so Regionalmanagerin "Gesundes Dorf" MA Sonja Glatz.