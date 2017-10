Hilfe für Angehörige psychisch Kranker

Mattersburg : Bauermühle |

MATTERSBURG. HPE Burgenland lädt alle interessierten Angehörigen und Freunde von psychisch Erkrankten zu einem Vortrag von Mag. Sonja Karall über „Kommunikation mit psychisch Erkrankten“ in der Bauernmühle in Mattersburg ein.

HPE – Burgenland entstand 2001 in Form eines Selbsthilfevereins als Zusammenschluss von Angehörigen und Freunden psychisch erkrankter Menschen und versteht sich als Interessenvertretung im psychosozialen Bereich. Die Angebote umfassen telefonische und persönliche Beratungen, Selbsthilfegruppen in den Bezirken, Informationsveranstaltungen, Bezug der fünfmal jährlich erscheinenden Zeitschrift „Kontakt“, Erfahrung im Umgang mit Erkrankten, Behörden, Spitälern, Ärzten, Psychotherapeuten, uvm.

Bauermühle Mattersburg, Mittwoch, 15. Nov. 2017 18.00 Uhr, Freie Spende ist erlaubt.

Mehr Infos unterwww.hpe.at