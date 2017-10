Kinder-Halloweenfest in der Schuhmühle Schattendorf

AT

, Schattendorf AT

Schuhmühle , Schattendorf AT

„Sebastian´s großes Geisterchenfest“

SCHATTENDORF. Der 31. Oktober ist für das Mühlengeisterchen Sebastian jährlich ein großer Festtag. Das beliebte Geisterchenfest hat bereits Tradition und die Mühle hüllt sich in ihr schaurig-schönes Halloweengewand. Gemeinsam mit den Kinderfreunden Schattendorf lödt die Schuhmühle ab 16.00 Uhr zum Basteln, Backen und zu vielen, neuen Überraschungen ein.

Um 18.00 Uhr erzählt die Kräuterhexe Uschi Zezelitsch ihre Gespenstergeschichte unter dem Mühlendach. Bis dahin sorgt die Schmink-Hexe für das richtige outfit und die Bäckerhexe für knusprige Striezerl zum Essen und Mitnehmen. Und wer mit großem Appetit kommt, ist bei „Mumienwürstel“,„Dracula-Kuchen“ oder „Hexenpunsch“ ist am Buffet der Kinderfreunde genau richtig.

Zum Abschluss dürfen die Gewinner die Preise der Geister-Tombola in Empfang und Sebastian´s Süßigkeiten mit nach Hause nehmen.