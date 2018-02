KUZ Mattersburg: „Aktueller Plan ist nicht in Stein gemeißelt“

08.02.2018, 17:30 Uhr

LR Hans Peter Doskozil will bis spätestens Ende März Pläne vorlegen

„Ein paar Dinge hinterfragen“

Kosten von einer Millionen Euro pro Jahr

MATTERSBURG. LR Hans Peter Doskozil legte nach der Regierungsklausur nochmals seine Pläne zum Umbau des Kulturzentrums Mattersburg dar.„Es wird ein Kulturzentrum Mattersburg geben, aber wenn ich mir das Kostenkorsett und das Refinanzierungsvolumen betrachte, ist es legitim, nochmals ein paar Dinge zu hinterfragen“, so Doskozil.Bis spätestens Ende März will der Kulturlandesrat ein Ergebnis präsentieren. „Wir werden das intern aufarbeiten, natürlich auch mit der Stadt und dem Bezirk Mattersburg.“Eines steht für Doskozil jedenfalls fest: „Der jetzige Plan ist nicht in Stein gemeißelt.“Und vor allem die Kostenfrage muss geklärt werden. Doskozil: „Refinanzierungskosten und Betriebskosten mit einer Jahressumme von einer Millionen Euro erscheinen mir zu hoch.“