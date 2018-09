Neue Feuerwehrpumpe für Baumgartens Florianis

14.09.2018, 12:58 Uhr

feierliche Einweihung einer neuen Feuerwehrpumpe vor. In Anwesenheit der Baumgartner Florianis und der Bevölkerung wurde im Anschluss eine Agape gefeiert. Die alte Tragkraftspritze hatte an die 40 Jahre lang gute Dienste geleistet.„Die Investition in Höhe von 15.000 Euro kommt letztendlich der ganzen Bevölkerung von Baumgarten zugute. Es ist notwendig und sinnvoll, die Feuerwehrmänner laufend mit modernem und funktionsfähigem Gerät auszustatten", erklärt dazu Bürgermeister KurtFischer. Gleichzeitig hofft er, dass die neue Gerätschaft nur sehr selten im Ernstfall zum Einsatz kommen möge.