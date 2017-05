NMS Mattersburg ist Vorzeigeschule mit Pioniergeist

11.05.2017, 15:19 Uhr

Die Neue Mittelschule Mattersburg hat sich zur Bildungs-Vorzeigeeinrichtung entwickelt.

Rahmenbedingungen schaffen

MATTERSBURG. Bei einem Besuch von Bundeskanzler Mag. Christian Kern und Dr.in Sonja Hammerschmid, Bundesministerin für Bildung, die in der Neuen Mittelschule Mattersburg mit Landeshauptmann Hans Niessl zusammentrafen, konnte sich das Burgenland einmal mehr als Vorzeige-Bildungsland präsentieren.„Es freut mich sehr, dass ich gemeinsam mit der zuständigen Bundesministerin hier in der Neuen Mittelschule Mattersburg einen Einblick in die schulische Entwicklungsarbeit bekomme, denn sie, die Schülerinnen und Schüler dieser Bildungseinrichtung, sind die Repräsentanten der nächsten Generation. Es gehört deshalb zu meinen wichtigsten Agenden als Bundeskanzler, die dementsprechenden Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen, für eine entsprechend zeitgemäße Art und Weise der Wissensvermittlung zu schaffen“, so Bundeskanzler Mag. Christian Kern.

NMS ist Muster-Schule

Zeichen von Qualität

Richtigen Weg eingeschlagen

In der NMS Mattersburg werden aktuell rund 430 SchülerInnen von 70 LehrerInnen unterrichtet. Die Schwerpunkte ab der 5. Schulstufe sind ganztägig geführte Klassen, iPad-Klassen, Sportorientierung und ein tiergestützter Unterricht.Die Schwerpunkte ab der 7. Schulstufe sind eine 2. Lebende Fremdsprache, ein naturwissenschaftlich-technischer Bereich sowie Kreativität & Handwerk.Die NMS Mattersburg hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erreicht und wurde als eine von Österreichs Muster-Schulen genannt.„Diese Auszeichnungen sind ein Zeichen von Qualität und damit zählt die NMS Mattersburg zu den Vorzeigeeinrichtungen im burgenländischen Bildungsbereich“, betont LH Hans Niessl.„Das Burgenland ist im Bildungsbereich top aufgestellt, denn was landesweit und speziell an diesem Schulstandort in Mattersburg passiert, ist für die Pädagogik österreichweit richtungsweisend und eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg mit Potential nach oben sind“, so Dr.in Sonja Hammerschmid, Bundesministerin für Bildung.