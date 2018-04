NMS Schattendorf spendet 650 Euro an BH-Sozialfonds

26.04.2018, 10:27 Uhr

Für Kinder im Bezirk

Im Religionsunterricht entstand die Idee: Die 4. Klasse der NMS Schattendorf stellte sich am Gründonnerstag in den Dienst der guten Sache und kochte. In der Schulküche bereiteten die Kinder verschiedene Suppen zu und luden anschließend zur Verkostung. Der Erlös des kulinarischen Sozialprojektes wird für Kinder im Bezirk Mattersburg verwendet.„Man kann nie früh genug anfangen, sozial zu denken und aktiv zu schauen, dass es dem Nächsten gut geht“, so Zechmeister, der für die optimale Verteilung der Spenden garantiert.