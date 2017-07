19.07.2017, 00:03 Uhr

Am 13. Juli trafen sich die "Wunderweiber Burgenland"

Frauenpower

in der Burg Forchtenstein.Die Wunderweiber mit oder ohne Job, mit oder ohne Unternehmen knüpften untereinander Kontakte, tauschten die mitgebrachten Flyer, Folder und Prospekte.Besonders schöne Objekte wurden für ein soziales Projekt versteigert und die letzten offenen Fragen für den Pop Up Markt wurden geklärt.liegt in der Luft!