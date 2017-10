Preisträgerinnen des Fotowettbewerbs „Natursafari“ ausgezeichnet

12.10.2017, 11:25 Uhr

Als Drittplatzierte durfte sich Jasmin Kornfeld aus Forchtenstein, die eine Raupe fotografiert hat, über einen Scheck in der Höhe von 111 Euro freuen.

Naturjuwele entdecken

„Bei dem Wettbewerb geht es darum, aufzuzeigen, dass es auch außerhalb des Nationalparks und der Naturparks im Burgenland Naturjuwele zu entdecken gibt – in den und rund um die Gemeinden, praktisch vor der eigenen Haustüre. Die Jugendlichen haben das heurige Thema perfekt umgesetzt und feine Beobachtungsgabe und Interesse für die Besonderheiten unserer Natur bewiesen – ein großer Dank an alle TeilnehmerInnen und Gratulation an die Siegerinnen für ihre tollen Fotos“, sagte Eisenkopf bei der Überreichung der Preise.