Sieben neue Ministranten für die Pfarrgemeinde Marz

02.05.2017, 09:33 Uhr

Fotobuch als Erinnerung

Ehrung für langjährige Tätigkeit

Verabschiedet wurden am Ende des Gottesdienstes David Kornfehl und Sebastian Lehrner. Die beiden Burschen waren vier Jahre lang eifrige Ministranten und sind Anfang des Jahres ausgeschieden. Pfarrer Mag. Josef Giefing und Mini-Betreuerin Maria Zachs bedankten sich bei den Jungs und überreichten ihnen als Erinnerung an ihre Mini-Zeit ein Fotobuch, in dem viele schöne Momente festgehalten wurden.Auch die älteste Ministrantin wurde geehrt. Theresa Landl ist bereits seit zehn Jahren Ministrantin aus Leidenschaft. Die Pfarre bedankte sich mit einer Urkunde für dieses tolle Engagement und die Unterstützung. Ausklingen ließen die Minis diese schöne Feier dann mit einem gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus Paller.