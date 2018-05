05.05.2018, 10:35 Uhr

Stillstand KUZ Mattersburg

Die große Tafel mit der Darstellung des neuen KUZ steht schon längere Zeit in Nähe des

Bahnhofsgelände. Den Baubeginn hat man großspurig angekündigt. Inzwischen gab es

Politikerwechsel im bgld. Landtag der dazu führte das noch einmal alles gepüft werden

müsse um den Bau zu beginnen. Auffallend ist, dass medialer Stillstand eingetreten ist.

Die Neugestaltung des KUZ ist von Anfang an auf politischen Widerstand gestoßen und

den Baubeginn auf den Nimmerleinstag gedrängt. Ist das KUZ in der Landesregierung

noch ein aktuelles Thema? Die Zeit ist reif das man das erfährt. Wahrlich eine lästige

Angelegenheit.

