Tolles Maiprogramm in der Schuhmühle Schattendorf

02.05.2017, 12:10 Uhr

Das Konzert der „Duetten“ am Samstag, denn 13. Mai ist bestens dafür geeignet um die liebe Mama zum Muttertag zu überraschen. Musikalisch zwischen Chanson und Wienerlied angesiedelt, verbreiten „Die Duetten“ gemeinsam mit Bernhard Macheiner am Piano und Akkordeon und Alexander Meller am Kontrabass, Wohnzimmerflair und vor allem Humor. Beginn: 19.30 Uhr

Märchen-Erzählabend

Im Zeichen des Baums

Brottag in der Schuhmühle

Am Freitag, den 19. Mai, um 19.00 Uhr findet der nächste Märchen-Erzählabend der Mühlenakademie „Unter’m Hollerbusch“ mit Gerald Koller und „ Frau Holle“ im Café „2 Beans“ in Kleinhöflein statt.Am Sonntag, den 21. Mai lädt die Schuhmühle zum Orientalischen Nachmittag nach Schattendorf ein.Zum Jubiläumsjahr der Fichte gestalten der Drechselkünstler Otto Trab, Uschi Zezelitsch und Räucherwerkfachmann Manfred Brauer von 26.- 28. Mai ein Veranstaltungs-Wochenende mit dem Titel „Baumdialoge“ mit einer Ausstellungseröffnung am 26.5. um 19.00 Uhr, einer „Räucherwerkstatt“ am 27. Mai um 14.00 Uhr mit Manfred Brauer, einem Konzert mit „Melange Solido“ am 27. Mai um 20.00 Uhr, einer Pflanzenwerkstatt „Blätterbrot und Baumpflaster“ am Vormittag des 28. Mai um 10.00 Uhr mit Uschi Zezelitsch und einer Kinderwerkstatt „Das kleine Wunder vom Holunder“, am 28. Mai um 14.00 Uhr, mit Waldpädagogin Stefanie Kilk.Der letzte Samstag im Mai, der 27. gehört von 10.00 bis 12.00 Uhr unserem Mühlenbrot. Vorbestellungen für den Brottag bitte unter: 0650/5718601 bis Donnerstag, 25. Mai